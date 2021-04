Coronavirus, l’Italia riapre, da maggio pubblico allo stadio: tutte le misure

Il premier Draghi ha comunicato i nuovi provvedimenti per l'emergenza Coronavirus. Si va verso le riaperture. Ecco i dettagli.

Buone notizie, finalmente, dal fronte emergenza Coronavirus . Nella giornata di oggi, il premier Mario Draghi ha fatto il punto sulle riaperture, insieme a Roberto Speranza , ministro della Salute. Tornano le zone gialle in gran parte d'Italia e ci sono importanti novità anche per quanto riguarda sport e attività varie. La prima data chiave è quella del 26 aprile, quando torneranno le zone gialle. Poi, pian piano tutte le altre riaperture. Dal primo maggio tornerà anche il pubblico negli stadi.

Per quanto riguarda il calcio, scrive la Gazzetta, si tratta di un capovolgimento di approccio: finora gli sport di contatto erano stati proibiti e considerati veicolo di rischio. I recenti studi hanno invece cambiato lo schema, come sottolinea il ministro Speranza. I pericoli all'aperto sono infatti minimi, per uno studio irlandese sulle infezioni nel Paese un solo contagio su mille si sarebbe verificato all'aperto. Tutto questo ha portato a ridimensionare la preoccupazione per le discipline di contatto, anche il tanto temuto calcetto. Restano penalizzate le attività al chiuso, circostanza che ha portato a una particolare cautela per le palestre. Esattamente il contrario di quanto successo a ottobre, quando erano stati prima vietati gli sport di contatto e solo dopo invece piscine e palestre.