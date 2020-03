Coronavirus – La CONMEBOL ha sospeso la Copa Libertadores

ULTIME NEWS – Stop al calcio anche in Sudamerica dove la CONMEBOL (Confederacion sudamericana de fùtbol) ha sospeso temporaneamente la Copa Libertadores, la Champions League dell’America Latina. Ecco il comunicato apparso in serata dal profilo Twitter del CONMEBOL.

Il Coronavirus sta velocemente mettendo in ginocchio il mondo dello sport non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo. Queste le parole importanti riportate da Giovanni Malagò questa sera: ecco cosa ha detto sulla UEFA>>>

