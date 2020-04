Coronavirus, Kaladze: “Anche in Georgia siamo molto preoccupati”

ULTIME NEWS – Kakhaber Kaladze vanta con il Milan un palmares di tutto rispetto: 2 Champions League, 2 Supercoppa Europee, uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e un Mondiale per Club. Dopo aver lasciato il club rossonero, l’ex difensore si accasò al Genoa prima di dire addio al calcio giocato. A fine carriera il georgiano ha deciso di intraprendere la carriera politica: attualmente, infatti, ricopre la carica di sindaco di Tbilisi. Intervenuto in diretta Instagram insieme a Luca Serafini, Kaladze ha così commentato l’emergenza coronavirus in Georgia: “Anche noi siamo molto preoccupati. Stiamo lavorando per uscirne al meglio da questa situazione”. Per vedere le Top News di giornata, continua a leggere >>>

