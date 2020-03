Coronavirus – Il Milan sospende le visite degli sponsor a Milanello

NEWS MILAN – Come riportato dai colleghi di Sky Sport, il Milan ha sospeso le visite degli sponsor a Milanello per precauzione in vista della veloce diffusione del Coronavirus.

Nel centro sportivo di Carnago, niente interviste, pochi addetti al lavoro presenti. Tutto ciò, per tutelare i giocatori evitando il più possibile i contatti con altre persone.

Passando alle cose di campo e al calcio giocato, ecco cosa pensano Milan ed Eintracht Francoforte sullo scambio fatto in estate fra Ante Rebic e André Silva. Per saperne di più continua a leggere >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android