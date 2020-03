Coronavirus, Di Maio: “Difficile tornare ad abbracciarci il 3 aprile”

ULTIME NEWS – L’emergenza coronavirus sta mietendo sempre più vittime in Italia. E’ ancora oggettivamente difficile vedere la fine di questa pandemia e la decisione di prorogare le misure di sicurezza vigenti al momento dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. In tal senso ha parlato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite al programma ‘Otto e Mezzo’ in onda su La7. Ecco le sue dichiarazioni: “Vedremo cosa ci consiglierà la comunità scientifica, seguiremo sempre il loro parere. Ma verosimilmente il 3 aprile, cioè tra sei giorni, non potremo dire alla gente di tornare in piazza e abbracciarsi“. Intanto ecco il comunicato del Milan sulla ripresa degli allenamenti, continua a leggere >>>

