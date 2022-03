Coronavirus, Costa (sott. Salute): “Stadi al 100%? Ecco la data”

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato a Radio Punto Nuovo della capienza degli stadi, che potrebbe essere presto del 100%

A breve potrebbero esserci novità per quanto concerne la capienza degli stadi. A dirlo è Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Radio Punto Nuovo. Ecco cosa ha detto: "Per Napoli-Milan non ce la faremo a tornare alla capienza massima allo stadio. Confido per il 24 marzo, in occasione dell'impegno della Nazionale, per avere lo stadio al 100%. I dati migliorano, serve un segnale da dare anche ai cittadini. Dobbiamo proseguire nella somministrazione della terza dose. Le evidenze scientifiche dimostrano come sia la terza dose a proteggere dalla malattia. Napoli-Fiorentina al 100%? Credo sia un obiettivo assolutamente raggiungibile. Lavoriamo per quello e i dati ci confortano. Anticipare a marzo? Poteva essere utile, ma il criterio del Governo è stato quello della gradualità. Lo stiamo facendo nell'allentamento delle stesse misure. L'importante è avere una prospettiva positiva e stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Alcune scelte potevano essere affrontate anticipatamente. Dobbiamo cogliere il positivo per la pandemia. Il 31 marzo termina lo stato d'emergenza: inizierà una fase nuova e ci sarà un progressivo allenamento delle misure restrittive, incluso il Green Pass. Allo stadio senza Green Pass? Il criterio è della distinzione tra luoghi all'aperto e al chiuso, ne terremo conto di questa cosa. Gli spazi all'aperto saranno i primi per questo allentamento. Coppa Italia per il Milan? Sarebbe già un obiettivo. La lotta scudetto è intensa, è un elemento che rende il campionato più appassionante".