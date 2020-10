Coronavirus, Conte: “Contagi in aumento. Governo pronto ad intervenire”

ULTIME NOTIZIE NEWS – Il Premier Giuseppe Conte, nell’informativa di quest’oggi alla Camera, ha parlato di possibili nuovi provvedimenti da parte del Governo per l’emergenza coronavirus.

“Siamo ancora dentro la pandemia e il costante aumento dei contagi ci impone di tenere l’attenzione altissima. Stavolta però, forti dell’esperienza della scorsa primavera, dovremo adoperarci, rimanendo vigili e prudenti. Molte Regioni si sono già attivate per promuovere la procedura per pervenire a misure più restrittive rispetto a quelle contenute nel Dpcm. Ritengo fondamentale, direi decisivo, il massimo coordinamento tra i diversi livelli di governo, affinché non si smarrisca la ratio unitaria dell’intervento all’emergenza”.

