Coronavirus, conferenza stampa Conte: le misure del nuovo DPCM

Coronavirus, le parole del premier Conte

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha parlato in conferenza stampa per spiegare le misure del nuovo DPCM valido per le feste di Natale. Il Governo ha deciso per un'Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio) e di una zona arancione nei giorni feriali (28-29-30 dicembre e 4 gennaio). Per coloro i quali abitano nei comuni inferiori a 5000 abitanti saranno consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore ai 30 km.