Coronavirus, Bolsonaro minimizza: “Noi brasiliani abbiamo gli anticorpi”

ULTIME NEWS – L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo intero e conta già tantissime vittime. Una situazione decisamente allarmante per tutti, ma non per Jair Bolsonaro. Il presidente del Brasile minimizza il pericolo vissuto dalla gente e invita tutti quanti a non allarmarsi. Il perché? Una teoria abbastanza singolare… Ecco le sue dichiarazioni riportate da ‘TuttoMercatoWeb: ‘”Il brasiliano è un soggetto da studiare. Non lo contagia niente. Si tuffa nella fogna e non gli succede nulla. Io credo che ci siano già molte persone infette in Brasile e hanno già gli anticorpi che impediranno al virus di proliferare“. Intanto ecco il comunicato del Milan sulla ripresa degli allenamenti, continua a leggere >>>

