Coronavirus, anche in Premier League potrebbero chiudere gli stadi

Aumentano i casi di Coronavirus in tutta Europa e la Germania è stata la prima a chiudere gli stadi. Presto potrebbe succedere lo stesso...

I casi di Coronavirus sono nuovamente in aumento e ieri in Germania si è deciso di chiudere gli stadi, impedendo così al pubblico di assistere agli eventi dal vivo. Per il momento in Italia non c'è questo rischio, ma in Premier League presto potrebbero tornare le tanto temute porte chiuse. La variante Omicron sta diffondendosi enormemente in tutto il Regno Unito e così il governo potrebbe decidere di chiudere gli stadi. Il tutto, però, a partire dal 28 dicembre. Secondo quanto scrive The Telegraph, infatti, l'intenzione è quella di salvare almeno il Boxing Day, chiudendoli tutti gli impianti sportivi subito dopo.