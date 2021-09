Cori razzisti a Bakayoko, il Milan: “Presenteremo esposto alla FIGC”

Il Milan ha deciso di presentare un esposto alla FIGC per fare chiarezza sui cori indirizzati a Tiemoué Bakayoko provenienti dal settore ospiti

Dopo le parole il Milan passa ai fatti. Nel corso del match contro la Lazio sono arrivati dei cori discriminatori nei confronti di Tiemoué Bakayoko, provenienti dal settore ospiti. Il club rossonero, al termine della partita, si era detto indeciso se presentare o meno un ricorso alla FIGC per fare chiarezza. La decisione è arrivata: non si può far finta di nulla. Questo il comunicato del Diavolo.