Coppa Italia – Verso Juventus-Milan, oggi test in famiglia 11 contro 11

MILAN NEWS – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, quest’oggi a Milanello è prevista una partitella 11 contro 11. Questo è il modo migliore per avvicinarsi alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, in programma il 12 giugno a Torino.

Assenti Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic, con i due calciatori che cercheranno di recuperare il prima possibile. A proposito di Ibra, ne ha parlato Davide Calabria nella giornata di ieri: "Zlatan ci migliora. Alla sua età avrebbe potuto già smettere da qualche anno, invece è ancora qua a farsi il c… Corre come un dannato per provare a vincere sempre, per noi giovani è un'ispirazione".

