Coppa Italia – Juventus-Milan, Donnarumma e la sfida infinita con Dybala

Come viene sottolineato dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, sono sempre i campioni a determinare le vittorie. Il Milan, vista l'assenza di Zlatan Ibrahimovic e di Theo Hernandez nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, dovrà affidarsi a Gianluigi Donnarumma, che cercherà con le sue prodezze di mantenere la porta inviolata.

In campo Donnarumma se la vedrà con Paulo Dybala. Tra i due c’è un rapporto di stima ma anche un’accesa competizione, considerando che l’argentino è uno dei giocatori che ha segnato di più al portiere rossonero. In tredici match disputati, l’argentino ha battuto Gigio per ben cinque volte, diventando una sorta di spauracchio. Curiosità: i gol di Dybala contro Donnarumma sono stati realizzati tutti allo Stadium, cioè dove si giocherà il match venerdì sera.

Insomma, Dybala è la bestia nera di Donnarumma, ma in realtà le cose non stanno esattamente così. Fino a questo momento la gioia più grande di questa sfida l’ha avuta il portiere rossonero, visto che il 23 dicembre 2016 a Doha, nella finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus, Gigio ha permesso alla squadra di Montella di aggiudicarsi il trofeo parando il rigore proprio all’ex Palermo.

Quella finale persa non è mai andata giù a Dybala, che poi si è parzialmente vendicato in un Juventus-Milan del 27 novembre 2017, segnando il rigore della vittoria al 96′ minuto. Il tiro dagli undici metri suscita grandi polemiche, con Donnarumma che esce dal campo molto nervoso e arrabbiato per un rigore quantomeno discutibile, ma negli spogliatoi si è incontrato con l’attaccante, il quale gli ha detto: “Ora siamo uno a uno”.

Insomma, la sfida continua, anche se il futuro di Donnarumma resta incerto: il portiere, come noto è in scadenza di contratto nel 2021 e la Juventus continua a monitorare la situazione. Saranno compagni di squadra in futuro? I tifosi rossoneri non vogliono neanche pensarlo.