Coppa Italia: aboliti i supplementari? La Lega al lavoro

ULTIME NEWS – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, la Lega Calcio sarebbe al lavoro per abolire in questa stagione i supplementari in caso parità – rispetto al risultato della gara di andata – nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Una decisione che deriva dal fatto che il calendario prevede partite ravvicinate ogni 3 giorni e si vuole evitare di far fare un eccessivo sforzo fisico ai calciatori impegnati. Le prime gare sono in programma il 13 (Juventus-Milan) e il 14 giugno (Napoli-Inter). Tuttavia, c’è già la prima polemica sulla data della finale fissata al 17 giugno: ecco le parole di Paolo Scaroni pronunciate ieri sera>>>

