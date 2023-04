Coppa di Francia, il Tolosa di RedBird travolge 5-1 il Nantes | News

Nella serata di sabato 29 aprile, il Tolosa ha scritto la storia, vincendo in finale di Coppa di Francia contro il Nantes, campione uscente. Il club transalpino, di proprietà di RedBird come il Milan, non solo ha vinto da sfavorita, ma ha strapazzato l'avversario per 5-1, grazie alle doppiette di Logan Costa e Thijs Dallinga, oltre alla rete di Zakaria Aboukhlal.