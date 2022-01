Coppa d’Africa, il Senegal di Ballo-Touré ai quarti: battuto 2-0 Capo Verde

Il Senegal ha battuto agli ottavi di finale Capo Verde per 2-0: in campo anche Ballo-Touré, il quale ha subito un infortunio

Questo pomeriggio si è disputato l'ottavo di finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Capo Verde. La partita è terminata 2-0 in favore dei senegalesi grazie alle reti di Sadio Mané e Dieng. Da segnalare il recupero dal Covid-19 del rossonero Fodé Ballo-Touré, il quale è entrato all'82esimo al posto di Ciss per poi uscire al 95esimo a causa di un infortunio muscolare.