Coppa d’Africa, l’ECA: “Senza protocollo medico niente giocatori dai club”

La Coppa d'Africa continua a far discutere. L'ipotesi di annullamento causa Covid è stata smentita subito dopo, ma i problemi restano. L'Associazione Europea dei Club (ECA), attraverso un comunicato svelato dall'ANSA, si è detta preoccupata per l'assenza di un protocollo sanitario per contrastare la pandemia. In caso di assenza i club non potranno liberare i propri giocatori. Ecco la nota: "A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori".