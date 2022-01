Coppa d’Africa, Kessie batte ed elimina Bennacer: l’algerino torna subito

L'ultima gara del girone di Coppa d'Africa ha messo contro Kessie e Bennacer, del Milan: vittoria per il primo ed eliminazione dell secondo.

Oggi si è giocata la terza giornata dei gironi della Coppa d'Africa e in casa Milan l'attenzione era ovviamente tutta per Costa d'Avorio-Algeria, con in campo i due rossoneri Franck Kessie e Ismael Bennacer, entrambi titolari. Attenzione doppia rispetto al solito, visto che con una sconfitta l'algerino classe 1997 sarebbe tornato subito a casa, eliminato come ultimo del girone. Sconfitta puntualmente arrivata, con Kessie, ivoriano classe 1996, che ha fatto anche da giustiziere, segnando il primo gol. Il punteggio finale è stato di 3-1. Una sorta di favore di Kessie al Milan, con il dispiacere di Bennacer, che quindi adesso tornerà il prima possibile. Potrebbe magari già essere in panchina domenica sera. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>