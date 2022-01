Coppa d’Africa, Guinea-Costa d’Avorio: ecco il nuovo look di Kessié

Franck Kessié, centrocampista del Milan, è in campo per la sfida di Coppa d'Africa tra Guinea e Costa d'Avorio: ecco il suo nuovo look

Enrico Ianuario

E' in corso la sfida tra Guinea Equatoriale e Costa d'Avorio, gara valida per la prima giornata della Coppa d'Africa. Tra te le fila degli ivoriani c'è anche il centrocampista del Milan Franck Kessié, partito titolare in questa importante partita. Da notare il nuovo look del classe 1996, il quale ha rasato completamente i capelli.