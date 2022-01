Milan sui social – Kessie torna ad allenarsi con la Costa d’Avorio

Kessie non è a disposizione del Milan perché impegnato in Coppa d'Africa e oggi ha pubblicato su Instagram una foto dell'allenamento.

Sarà un periodo certamente complicato in casa Milan senza due centrocampisti a disposizione, di cui uno è Franck Kessie, che sembrava tornato al massimo della condizione proprio negli ultimi match. L'ivoriano, classe 1996, è impegnato in Coppa d'Africa con la sua nazionale e non ha proprio ripreso gli allenamenti con la squadra rossonera. Oggi, invece, è tornato a lavorare e ha pubblicato su Instagram una foto della seduta insieme a due compagni. Ovviamente ha sfoggiato anche il nuovo taglio di capelli. Anche se parlare di capelli è abbastanza errato, visto che non ne ha più neanche uno. In ogni caso, ecco il suo post.