Coppa d’Africa, giocatori in ritiro con le Nazionali già il 27 dicembre

Il Milan avrà in Coppa d'Africa tre calciatori: Fodé Ballo-Touré (Senegal), Franck Kessié (Costa d'Avorio) e Ismaël Bennacer (Algeria)

Daniele Triolo

La Coppa d'Africa inizierà il 9 gennaio 2022, ma è già da giorni argomento di dibattito, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport'. I club europei, infatti, dovranno cedere la maggior parte dei propri giocatori, tra regole FIFA e protocolli sanitari determinati dal CoVid, con il rischio di perdere i propri tesserati per ben sette settimane e mezzo. Quasi due mesi, troppo.

I convocati, ha sottolineato la versione online della 'rosea', dovranno raggiungere il ritiro delle rispettive Nazionali già il prossimo 27 dicembre. Due settimane prima dell'inizio della competizione, come da regole FIFA. Chi arriverà alle finali (la Coppa d'Africa prevede anche quella per il terzo e quarto posto), le giocherà il 6 febbraio nei due stadi di Yaoundé e di conseguenza non potrà tornare ad allenarsi col gruppo del suo club europeo prima del 17 febbraio.

Ovvero, 52 giorni dopo la partenza per l’Africa. Perché in Italia, e nella stragrande maggioranza degli altri Paesi europei, il protocollo disegnato per chi ritorna dal Camerun prevede al momento 10 giorni di quarantena. E in quella settimana, nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2022, si giocano anche le partite di andata degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League. Si stima che siano circa una novantina i giocatori che perderanno quasi due mesi con i rispettivi club!

Il Milan, come noto, vedrà partire tre calciatori per la Coppa d'Africa: si tratta di Fodé Ballo-Touré (Senegal), Franck Kessié (Costa d'Avorio) e Ismaël Bennacer (Algeria). Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in tv o in diretta streaming >>>