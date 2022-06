Coppa D’Africa, Tanzania-Algeria 0-2: 90 minuti e assist per Bennacer

Si è giocata oggi Tanzania-Algeria, seconda giornata del gruppo F per le qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa: assist per Bennacer

Novanta minuti e un assist per Ismael Bennacer con la sua Algeria nella trasferta in Tanzania, vinta per 0-2. Si giocava la seconda giornata del gruppo F per le qualificazioni alla prossima Coppa D'Africa. Le Volpi del Deserto, ottenendo la seconda vittoria consecutiva, mantengono il primato a punteggio pieno.