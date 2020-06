Conti, segnali di risveglio: contro il Lecce un assist e buone discese

MILAN NEWS – Nella settimana in cui il Milan mette a segno un colpo per il futuro, con le visite mediche sostenute da Pierre Kalulu, mandando su tutte le furie il Lione che non è riuscito a convincere il classe 2000 a rinnovare il contratto, il terzino destro Andrea Conti ha dato qualche importante segnale di risveglio dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Il terzino di Lecco, dopo aver battuto la concorrenza di Calabria, ha disputato una buona prestazione ieri sera contro la formazione di Liverani che, va detto, non si è presentata all’appuntamento in una forma fisica eccellente. La gara è stata dominata dai rossoneri, nonostante il momentaneo 1-1 a inizio ripresa grazie al rigore di Mancosu, e tutti gli effettivi scesi in campo della squadra di Pioli hanno disputato un’ottima prestazione.

Certamente gli occhi erano anche puntati sull’ex laterale dell’Atalanta, chiamato ogni match a dimostrare quel qualcosa in più che con la maglia rossonera non è ancora riuscito a far vedere. Conti sa che dopo 3 stagioni il suo rendimento non è stato all’altezza dell’investimento e giustamente si sente in discussione. Contro il club salentino ha fatto una buona gara, con un bell’assist a Leao per la rete del 4-1, buone coperture e interessanti discese sulla fascia destra, nonostante l’esterno di spinta ammirato con l’Atalanta sia ancora un lontano ricordo.

Ora servirà avere continuità e magari mostrare coraggio e intraprendenza già dalla gara contro la Roma che rappresenterà una sorta di spartiacque della stagione dei rossoneri. Uno scontro diretto in zona Europa che il Milan non può permettersi di sbagliare e magari, per una volta in questa stagione, vincere un big match. Intanto, ecco com’è andata la giornata di oggi a Milanello: CONTINUA A LEGGERE>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓