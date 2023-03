Conte vuole l’Italia, il Times: “E’ già stato contattato”

Il Times, noto quotidiano inglese, ha svelato come Antonio Conte sia già stato contattato per tornare in Italia

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan sarà particolarmente importante per diversi motivi. Tra questi anche la permanenza sulla panchina degli Spurs per Antonio Conte , che ritornerà a bordocampo contro il Diavolo dopo l'asportazione della cistifellea.

Secondo quanto riferito dal Times, infatti, se il Tottenham non dovesse superare qualificarsi ai quarti di Champions League potrebbero aumentare le possibilità di un addio di Conte al termine della stagione. Lo stesso tecnico ha già dichiarato come rimarrà alla guida del club finché sarà felice, ma la sensazione è che un suo ritorno in Italia, per il quale ci sarebbero già stati dei contatti, avverrà già nella prossima annata.