Conference League, Fiorentina-West Ham: Biraghi colpito dagli spalti

Si sta giocando Fiorentina-West Ham, valida per la final della Conference League. Poco oltre la mezz'ora nella sfida, nel momento in cui Cristiano Biraghi stava per battere un calcio d'angolo è stato colpito da numerosi bicchieri lanciati dal settore Hammers ma soprattutto da una sigaretta elettronica all'interno di una di essi, che ha ferito profondamente la testa del calciatore viola, che si è dovuto fermare per medicarsi. Partita interrotta per qualche minuto, con annesso annuncio dello speaker dell'Eden Arena di Praga. La partita, poi, è ripresa e al momento le squadre si trovano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.