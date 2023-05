Conference League, la Fiorentina affronterà il West Ham nell’ultimo atto

Nella serata odierna sono andate in scena le due semifinali di ritorno di Conference League, entrambe alle ore 21:00. Il West Ham ha confermato il risultato dell'andata, quando aveva vinto per 2-1, superando anche in trasferta l'AZ Alkmaar per 1-0, grazie alla rete di Pablo Fornals. Il doppio successo ha permesso agli uomini guidati in panchina da David Moyes di essere i primi finalisti della seconda edizione di questa competizione.