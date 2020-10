Il Milan riabbraccia Romagnoli: oggi si è allenato (FOTO e VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan riabbraccia Alessio Romagnoli, dopo il lungo infortunio, è tornato oggi ad allenarsi a Milanello. Il capitano rossonero è fuori dal finale della scorsa stagione, quando aveva accusato una lesione al polpaccio nel match contro il Sassuolo.

Ora Romagnoli è completamente recuperato, pronto a riprendersi il suo posto da titolare, non prima di aver ripreso con continuità gli allenamenti insieme ai compagni. Oggi è stato il suo “primo giorno” a Milanello, ha svolto una parte della seduta con la squadra, comunque dimezzata per via degli impegni con le rispettive Nazionali.

