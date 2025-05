Conceicao aveva ragione… Meritavamo di più! Analisi Roma-Milan 3-1

Ieri sera Roma-Milan 3-1 è stata l'epilogo perfetto per questa assurda, balorda, stagione rossonera. Una gara iniziata subito male, raddrizzata nonostante l'inferiorità numerica e poi gettata al vento senza sfruttare le occasioni create. Perché, a quanto pare, Sergio Conceicao aveva ragione: il Milan meritava di più. Il tecnico portoghese non l'ha preparata male, capendo dove colpire la Roma con movimenti ad accentrarsi degli esterni. Così sono nati il gol e tutte le altre occasioni rossonere. Dietro, invece, il Milan è stato punito da errori di singoli e da calci piazzati. Insomma, una partita storta, l'ennesima. Per fortuna anche l'ultima (penultima). Nel video qui sotto l'analisi tattica della sfida, con il match analyst Paolino Zica, che ci fornisce dati e schede tattiche. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella. Commenta per dirci la tua!