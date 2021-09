Compleanno Thiago Silva: gli auguri del Milan sui social

Thiago Silva, ex giocatore del Milan, ora in forza al Chelsea, compie nella giornata di oggi 37 anni. Gli auguri del club rossonero

Thiago Silva, ex giocatore del Milan, compie nella giornata di oggi 37 anni. Il difensore centrale, attualmente in forza al Chelsea, ha vestito la maglia rossonera dal 2009 al 2012, diventando un elemento imprescindibile per la squadra. Con il Diavolo 119 presenze e 6 gol realizzati. Con il Milan Thiago Silva ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, mentre con il Chelsea ha realizzato il sogno di alzare la Champions League. Il club rossonero, attraverso i propri account social, ha fatto gli auguri al brasiliano. Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli