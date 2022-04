Compleanno Sacchi, il Milan: “Tanti auguri al Profeta di Fusignano”

Arrigo Sacchi, ex Milan, compie nella giornata di oggi 76 anni. Ecco gli auguri del club rossonero sui social

Oggi è il compleanno di Arrigo Sacchi. L'ex tecnico del Milan compie 76 anni. Sacchi, come noto, ha cambiato il modo di intendere di calcio con il Diavolo. Ha vinto 1 scudetto, 1 Supercoppa italiana, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe Intercontinentali. Al di là dei trofei, quello che ha contraddistinto il Milan è il gioco, riconoscibile in Italia, in Europa, nel Mondo. Ecco gli auguri del club rossonero: "Tanti auguri al Profeta di Fusignano".