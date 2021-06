Compleanno Maldini: gli auguri del Milan sui social | News

Il Milan, attraverso i propri account social, ha fatto gli auguri a Paolo Maldini per il suo cinquantatreesimo compleanno

Oggi è una giornata speciale in casa rossonera. E' il compleanno di Paolo Maldini. Il direttore dell'area tecnica del Milan compie 53 anni. Il club, attraverso i propri account social, ha fatto gli auguri all'ex capitano che ha vinto tutto quello che c'era da vincere in campo nazionale e internazionale. "Tanti auguri Paolo! Nel giorno del tuo compleanno, chiediamo a ogni rossonero di descriverti con una sola parola" è questa l'iniziativa per omaggiare Maldini da parte del club. Tantissimi i commenti dei tifosi. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.