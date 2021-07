Compleanno Crespo – Auguri all’ex Milan: per Valdanito sono 46

E' il compleanno di Hernan Crespo, ex attaccante anche del Milan. L'argentino, attuale allenatore del San Paolo, spegne 46 candeline

E' il compleanno di Hernan Jorge Crespo, ex attaccante del Milan, tra le altre. L'argentino, nato a Florida il 5 luglio 1975, spegne oggi 46 candeline. Un genetliaco che arriva in concomitanza con la guarigione dal Covid-19. L'attuale allenatore del San Paolo, infatti, aveva contratto il Coronavirus nelle scorse settimane ed era in isolamento.

Considerato uno dei migliori attaccanti tra gli anni '90 e 2000, Crespo ha iniziato la propria carriera nelle giovanili del River Plate. A portarlo in Italia è il Parma, club con il quale si mette subito in mostra, sia in campionato che in Coppa Italia, oltre che in Coppa Uefa. Arrivano i primi trionfi con i ducali. La Lazio se ne innamora e sborsa 110 miliardi di lire per portarlo all’Olimpico. Con i biancocelesti segna 48 reti in 2 stagioni e vince una Supercoppa Italiana.

Nel 2002 passa all'Inter per raccogliere la pesantissima eredità di Ronaldo. Segna tanto soprattutto in Champions League, dove i nerazzurri raggiungono la semifinale. Crespo si infortuna e non vi prende parte.

Una toccata e fuga a Londra, con la maglia del Chelsea, poi il Milan nella stagione 2004-2005. Qui ritrova Carlo Ancelotti, che lo vuole fortemente (contro tutto e tutti) e in una sola stagione rinvigorisce il talento argentino: 17 reti in 40 partite, di cui 6 in Champions League, culminata purtroppo nella tristemente famosa notte di Istanbul contro il Liverpool (con gol di Crespo nel 3-3 dei tempi regolamentari).

Un'altra stagione al Chelsea, poi nuovamente Serie A. Inter (tre stagioni), Genoa (1 anno) e il ritorno al suo primo amore italiano, il Parma. Con la maglia dei ducali gioca tre stagioni prima di appendere le scarpette al chiodo. Con 35 reti in 64 presenze è il quarto miglior marcatore della nazionale argentina, alle spalle di Messi, Batistuta e Aguero.

Attaccante completo: forte di testa, in acrobazia, dotato di grande fiuto del gol, di ottima tecnica e velocità, Crespo era soprannominato 'Valdanito' per la sua somiglianza con Jorge Valdano, ex attaccante del Real Madrid e dell'Argentina. Da qualche anno ha intrapreso la carriera di allenatore.

Modena in Serie B, poi Banfield e Defensa y Justicia in Argentina, prima del San Paolo in Brasile. Hernàn Jorge Crespo è stato uno dei più forti numeri 9 che si siano visti in Serie A. Il suo approdo al Milan fu breve ma intenso e lasciò il segno. I tifosi rossoneri lo ricordano con affetto e gli augurano buon compleanno. Auguri Valdanito!