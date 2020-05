Compleanno Beckham: gli auguri del Milan all’inglese

MILAN NEWS – Breve ma intensa. E’ così che si può riassumere l’esperienza di David Beckham al Milan. Arrivato a fine 2008 in prestito dai Los Angeles Galaxy, l’inglese era stato considerato come il classico colpo mediatico senza alcuna utilità tecnica, ma le cose sono andate in maniera diversa. Beckham, infatti, viene ricordato per la sua grande professionalità, tanto è vero che Ancelotti l’ha schierato diverse volte titolare.

Il Milan, comunque, attraverso i propri account ufficiali social, ha voluto fare gli auguri a David Beckham per il suo quarantacinquesimo compleanno. Con i rossoneri ha disputato in totale 28 presenze, segnando due gol contro Genoa e Bologna. Ecco il post degli auguri.

