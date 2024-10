Milan, auguri ad Ibrahimovic: ripercorriamo la carriera insieme

Come già detto in precedenza, Ibrahimovic inizia la sua carriera nella squadra della sua città, con due stagioni dal 1999 al 2001, prima del passaggio all’ Ajax. In Olanda , Zlatan gioca fino al 2004 collezionando con la maglia dei lancieri 35 gol in 74 presenze vincendo anche 2 campionati olandesi. Nel 2004, grazie al suo procuratore Mino Raiola, approda alla corte della Juventus, restandoci fino al 2006, anno della sentenza che condanna la Juventus alla Serie B.

Il ritorno al Milan

Torna al Milan nel 2019, nella seconda metà di stagione Ibra è fin da subito molto importante per i giovani rossoneri, contribuendo a portare in zona Europa il Diavolo dopo una prima parte di stagione molto deludente. A fine stagione il bilancio dello svedese lo vede autore di 11 gol in 20 partite. Nel 2020-21 l'inizio di stagione si rivela molto positivo con 10 gol segnati nelle prime 6 presenze stagionali in campionato. Il 7 febbraio 2021, segna contro il Crotone la rete che lo porta a tagliare il traguardo dei 500 gol realizzati in carriera.