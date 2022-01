Commisso, la Procura della FIGC apre un’inchiesta: le ultime

Inchiesta della Procura della FIGC sulle parole di Commisso per verificare se si tratti di dichiarazioni lesive verso altri tesserati.

Queste le dichiarazioni sotto esame: "La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Dopo l'indagine della Covisoc il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo in quei giorni. Se fosse capitato a una società quotata negli States, gli azionisti, dopo aver subito le perdite, avrebbero dovuto fare causa a quei bastardi... Scusate il linguaggio. Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia, nessuno. Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri. Non è nel mio stile, non è la mia storia. Nessuno si deve approfittare di me come voleva fare Gattuso. Lo stadio Franchi è la cosa più m…osa che sia mai stata inventata". Leggi le notizie più importanti della giornata di oggi a tinte rossonere >>>