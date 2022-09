Collina sul VAR: “Serve ad evitare gli errori. Favorevole alle interviste”

Tra i presenti al Festival dello Sport di Trento, manifestazione organizzata dalla Gazzetta dello Sport, anche Pierluigi Collina . L'ex arbitro ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito all'utilizzo del VAR ed alle interviste post match che in futuro potrebbero coinvolgere gli arbitri.

"Il VAR rappresenta un valore aggiunto per l'arbitro, serve ad evitare che vengano commessi degli errori. Si osservano le immagini e si prende la decisione migliore che si possa prendere. Per quanto riguarda le interviste a fine partita, posso dire di essere stato sempre favorevole alla comunicazione: spiegare è la maniera migliore di essere accettati e credo che in futuro sia qualcosa di fattibile". Così Pierluigi Collina, presente a Trento per il Festival dello Sport.