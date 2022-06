Collina: “Un fuorigioco molto marginale non deve più essere punito”

Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale FIFA, ha parlato del fuorigioco, in conferenza, al termine dell’annuale vertice dell’Ifab. Diverse le novità emerse nella riunione. In primis confermate le cinque sostituzioni introdotte con l'arrivo della pandemia. Ai Mondiali in Qatar verrà sperimentato il fuorigioco semiautomatico. Il "semi-automated offside" consiste in dieci telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, che tracciano 18 "punti-dati" di ogni singolo giocatore (si arriverà a 29), indicando con ancora maggior accuratezza la sua posizione in campo. Questi dati vengono inoltrati a un AVAR dedito specificamente al fuorigioco che verifica e comunica la decisione al VAR e all'arbitro in campo.