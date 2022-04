Collina: “E’ giusto far arbitrare i giovani in competizioni ufficiali”

L'ex arbitro Pierluigi Collina, ospite dell'evento a Palazzo Vecchio per ricordare Artemio Franchi, ha parlato del problema arbitri in Serie A

L'ex arbitro Pierluigi Collina, ospite dell'evento a Palazzo Vecchio per ricordare Artemio Franchi, ha parlato del sistema arbitrale. Ecco cosa ha detto: "La FIGC, con la sezione italiana arbitri, ha dato quest'anno la doppia possibilità, i giovani calciatori possono fare gli arbitri in competizioni ufficiali, e questo insegna a parlare la stessa lingua. Cito Nicola Rizzoli, ha arbitrato anche una finale del mondo, che dice ha iniziato ad arbitrare perché discuteva sempre con gli arbitri da giocatore e voleva quindi capire come rispondere alle loro obiezioni ma anche il loro punto di vista. E' un'esperienza positiva, c'è la necessità di essere avanti quando si devono prendere decisioni, parte fondamentale della nostra vita in qualunque attività: ma si impara a prenderle in un'età abbastanza matura, prima ci sono una serie di persone deputate a prenderle a tuo posto. Imparare a prendere decisioni, come fa l'arbitro in campo, a quell'età è davvero ottima cosa. Ho arbitrato tante grandi partite, e sono enormi soddisfazioni, ma la più grande gioia è aver imparato a decidere, aver responsabilità a un'età un po' inconsueta". Milan, nuovo trequartista dalla Ligue 1? Le ultime news di mercato >>>