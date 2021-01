Colantuono: “Il Milan è una macchina difficilmente migliorabile” / News

Milan, il pensiero di Colantuono

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con l’inizio del calciomercato si ricomincia a parlare di acquisti per un Milan che, nonostante la sconfitta contro la Juventus, è ancora in testa alla classifica. Ma in quale reparto i rossoneri dovrebbero migliorare? Stefano Colantuono, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha espresso questo pensiero in merito: “Migliorare quella macchina è difficile. Il Milan ha dimostrato di saper fare bene anche senza Ibra che insieme a CR7 è l’unico giocatore che può cambiare le sorti di una squadra”. Mercato Milan – Maldini, nuovo difensore dal Brasile? La novità. VAI ALLA NOTIZIA >>>