Ranking UEFA: la classifica aggiornata e la posizione dell’Italia

L’obiettivo è replicare questo risultato anche per il 2025/2026. Il regolamento rimane invariato per la stagione in corso di Champions, Europa League e Conference: le prime due leghe del ranking UEFA stagionale (determinato da vittorie, pareggi e passaggi del turno) ricevono un posto extra nella Champions League successiva rispetto alla quota standard.

Solo nei primi mesi del 2025 si potrà iniziare un vero conto alla rovescia per le cinque squadre italiane in Champions League o calcolare i punti necessari per sorpassare i campionati che precedono la Serie A in classifica.