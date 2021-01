Classifica Marcatori Milan 2020-2021: comanda Ibrahimovic | News

Ibrahimovic in cima ai marcatori stagionali del Milan

Quest’anno i rossoneri sono una macchina da gol: sono 52 le reti segnate in tutte le competizioni dalla squadra di Pioli. Stilando la speciale classifica dei marcatori del Milan, Zlatan Ibrahimovic si trova in prima posizione. L’attaccante svedese ha messo a segno 14 marcature tra campionato ed Europa League.

Dietro di lui seguono Calhanoglu , Kessie e Leao a quota 6 gol. Scendendo ancora più giù, hanno segnato 4 volte Brahim Diaz, Hauge e Theo Hernandez. Tre reti per Castillejo e Saelemaekers, 2 per Calabria, mentre hanno trovato la via del gol in una sola occasione Colombo, Dalot, Kalulu, Krunic, Rebic e Romagnoli.

Un solo autogol in favore del Milan durante la partita contro il Verona.