Classifica delle rose più costose d’Europa: ecco come è messo il Milan

Rose più costose d’Europa: la posizione in classifica del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Transfermarkt, noto portale che si occupa di calcio, ha aggiornato la classifica delle rose più costose d’Europa. In testa davanti a tutti troviamo il Liverpool con un valore di 1,10 miliardi di euro. Fra i club italiani, la squadra che ha la rosa di maggior valore è l’Inter (10° posto). Il valore dei giocatori nerazzurri è di 745,10 milioni. Poi c’è la Juventus con 696,70 milioni, mentre la rosa del Napoli vale 590,18 milioni. E il Milan? I rossoneri allenati da Stefano Pioli si trovano al 19° posto in classifica. La rosa del Milan vale 423,20 milioni, e il suo giocatore più costoso è Gianluigi Donnarumma con 60 milioni. Sempre per quel che riguarda il Milan, c’è un calciatore che la dirigenza rossonera a seguito a lungo, che sta per andare a giocare in Francia nel Monaco. Si tratta di Florentino. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>