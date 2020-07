Cinquini: “Milan? Pioli sa gestire i campioni come Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oreste Cinquini, ex direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Stefano Pioli e del lavoro che sta svolgendo al Milan.

"Pioli? Sa gestire ogni situazione, anche quando Ibrahimovic ogni tanto esce dalle righe viene fuori la compostezza dell'uomo – dice Cinquini – A livello tattico ha un buon staff e mette in campo la squadra sulla base della qualità dei singoli".