CIES – Statistiche difensori d’Europa: Kjaer e Gabbia meglio di Van Dijk

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La statistica CIES premia Simon Kjaer e Matteo Gabbia tra i migliori difensori d’Europa per rendimento nell’ultimo mese, anche davanti Virgil Van Dijk. Il CIES tiene conto “della produzione del campo e dell’efficienza sia a livello individuale che collettivo”.

Per questo ha inserito Gabbia e Kjaer nella TOP 10 come migliori difensori d’Europa a livello di prestazioni – secondo specifici parametri -. Il periodo di riferimento è di circa un mese, dunque più o meno dall’inizio dei campionati. Sono considerate anche le prestazioni in Europa League.

In particolare Kjaer è al 5° posto, mentre Gabbia al 7°. Appena dietro quello che da molti è considerato il difensore centrale più forte al mondo: l’olandese Virgil Van Dijk del Liverpool. Un super inizio per i centrali rossoneri, in attesa che recuperi Alessio Romagnoli e via via anche gli altri (Duarte e Musacchio).

