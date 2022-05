Chiellini: “Scudetto? Il Milan è più debole dell’Inter, ma è avanti”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, al termine della finale di Coppa Italia ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter

Giorgio Chiellini, difensore centrale della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della finale di Coppa Italia. L'Inter ha vinto nei supplementari 4 a 2 grazie alla doppia di Ivan Perisic. Chiellini, che ha annunciato l'addio ai bianconeri al termine della stagione, ha parlato anche della lotta scudetto tra il Milan e la squadra di Inzaghi. Ecco cosa ha detto: "La Juve deve migliorare ma non solo negli scontri diretti, il Milan con tutto il rispetto è più debole dell’Inter ma è avanti. Il mister è la persona migliore per trasferire il DNA giusto e il prossimo anno non possiamo accettare di finire senza titoli". Intanto c'è un nome importante per l'attacco nel mirino >>>