Chiellini: “Bonucci? Andare in quel Milan scelta senza logica”

MILAN NEWS – In questi giorni stanno emergendo diverse dichiarazioni contenute nella biografia di Giorgio Chiellini. Dopo le polemiche con Mario Balotelli, il capitano rossonero ha parlato della scelta di Bonucci di andare al Milan. Ecco il suo commento: “Leonardo era scosso per mille motivi. Mi è dispiaciuto, perché tutto accadde nelle settimane in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento lo avrei fatto ragionare e restare. Come Conte in quel luglio 2014. Se ne vanno sempre quando io non ci sono… Con Leo parlai che era già tutto stabilito, una cosa senza logica dall’inizio alla fine. Avrei potuto comprendere se fosse andato al Real Madrid, ma in quel Milan? Per fortuna, il destino ha voluto che tutto tornasse in ordine”.

Intanto ecco due ex leggende del Milan che raccontano la finale vinta nel 2007 contro il Liverpool, continua a leggere >>>