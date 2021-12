Chelsea, Tuchel sui giocatori: “Non posso costringerli a vaccinarsi”

Tuchel, allenatore del Blues, ha parlato dei propri giocatori e del vaccino, viste le tante assenze che stanno colpendo la squadra.

Tra infortuni e positività al Covid, il Chelsea di Thomas Tuchel è pronto a giocare il prossimo impegno senza moltissimi giocatori, dovendo addirittura pescare dalla squadra giovanile. A differenza di alcuni suoi colleghi, però, il tecnico rimane distante dalla tematica vaccino. Ecco infatti cosa ha detto: "Non voglio farmi coinvolgere e puntare il dito o andare a caccia di persone non vaccinate. È una scelta libera. Io posso avere un'opinione ma anche un giocatore può avere un'opinione. Non possiamo costringere le persone a vaccinarsi e non cambierò idea al riguardo. Io sono vaccinato, ho preso questa decisione da solo e basta. Ma non sono l'esperto sull'argomento".