Chelsea, Stamford Bridge a rischio demolizione: le news

Secondo quanto riferito dal The Telegraph, infatti, presto potrebbe essere abbattuto Stamford Bridge, casa del Chelsea, per riedificare un nuovo stadio. Sebbene la decisione ancora non sia stata presa, la via sembra questa, per un progetto che si dovrebbe prolungare per cinque anni e l'inaugurazione da parte dei Blues prevista per il 2030. L'impianto dovrebbe ospitare circa 55 mila spettatori e il costo stimato sarebbe di 1,5 miliardi di sterline, comprensivo di demolizione e ricostruzione.