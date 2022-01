Chelsea, Lukaku si scusa: “Sapete il legame che ho per questo club”

Romelu Lukaku si è scusato in un videomessaggio pubblicato dai profili social del Chelsea dopo l'intervista rilasciata a 'Sky Sport'

Romelu Lukaku fa un deciso passo indietro dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi alla redazione di 'Sky Sport'. Il belga aveva speso parole al miele per l'Inter e di tutt'altro sapore per il suo allenatore Thomas Tuchel. Ecco le sue dichiarazioni in questo videomessaggio diffuso dai profili social del Chelsea.

"Sono dispiaciuto per il dispiacere che ho causato. Sapete il legame che ho con questo club, sin dalla mia adolescenza. Capisco perfettamente la vostra delusione e so che adesso dipende da me riconquistare la vostra fiducia e farò del mio meglio per mostrare il mio impegno ogni giorno al campo di allenamento e in partita. Mi scuso con l'allenatore e l'ho fatto anche con i miei compagni di squadra e con la dirigenza, perché penso che non fosse il momento migliore e adesso voglio voltare pagina, guardare avanti e iniziare a pensare a vincere le partite a aiutare la squadra con le migliori prestazioni possibili".