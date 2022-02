Chelsea, Abramovich lascia il club. Ma quella polizza contro le sanzioni…

Roman Abramovich lascia il Chelsea dopo vent'anni di gestione. Tale decisione è legata a quanto sta accadendo in questo momento in Ucraina

Secondo il docente, tali prestiti sono delle vere e proprie assicurazioni contro le sanzioni e che il Chelsea non avrebbe le risorse per restituirgli, nell'eventualità, questi soldi. Ciò non significa che Abramovich provocherà il collasso finanziario del Chelsea per fare un dispetto al governo britannico. In ogni caso, non bisogna dimenticare che lui stesso, inizialmente, ha dato il suo contributo per formare la Superlega e l'opzione di distruggere il Chelsea, tuttavia, resta una possibilità che si può concretizzare.